Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili Bulgaristan’da gözaltına alınan şüpheli Türkiye'ye teslim edildi /11 Ocak 2023 12:22

İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili Bulgaristan’da gözaltına alınan şüpheli Türkiye'ye teslim edildi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge, İstanbul'a getiriliyor.

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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge'nin Bulgaristan'dan sınır dışı edilmesinin ardından Edirne'deki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'de teslim alınan şüphelinin İstanbul'a getirileceği ve sorgusunun burada yapılacağı öğrenildi.

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edilen şüpheli için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edilmiş, yapılan görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, dün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.

Adli süreç
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası eylemi gerçekleştiren zanlı Ahlam Albashir ve yardım yataklık eden toplamda 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 26'sı tutuklanmıştı.
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