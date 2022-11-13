Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Caddesi'nde korkunç patlama /13 Kasım 2022 17:21

İstiklal Caddesi'nde korkunç patlama

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralıların olduğu belirtilirken, RTÜK'ten yayın yasağı geldi.

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İlk belirlemelere göre, patlamada 11 kişi yaralandı.
POLİS ALANI BOŞALTTI

Polis Taksim'de ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltıldı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Yerlikaya, ''Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır'' ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin ''İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız'' açıklamasında bulundu.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de "Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım" uyarısında bulundu.
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