İstiklal Caddesi'nde korkunç patlama

POLİS ALANI BOŞALTTI

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA





EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA





RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de "Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım" uyarısında bulundu.



Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.İlk belirlemelere göre, patlamada 11 kişi yaralandı.Polis Taksim'de ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.Yerlikaya, ''Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır'' ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin ''İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız'' açıklamasında bulundu.