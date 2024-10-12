Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı /12 Ekim 2024 16:54

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı

İstiklal Caddesi’nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ise saldırganı yakaladı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



O ANLAR KAMERADA

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırganı yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi.

EMNİYET'TEN İLK AÇIKLAMA

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Olayla ilgili çalışma sürüyor. 12.10.2024 tarihinde, Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi Tünel Çıkışında meydana gelen ve bir polisimizin yaralandığı olayla ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay sonrası derhal yerine intikal edilmiş, bir şahsın bıçakla gelerek polisimize saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda; kimlik bilgileri tespit edilen O.I.(34) isimli şüpheli şahıs Kasımpaşada yakalanarak gözaltına alınmıştır.


SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şahsın yapılan sorgulamasında; uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

BAKAN TUNÇ: LANETLİYORUM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı lanetledi.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memurumuza kesici aletle yapılan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Saldırıyı lanetliyor, polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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