Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Caddesi'nde Putin posterine izin çıkmadı /16 Şubat 2020 14:43

İstiklal Caddesi'nde Putin posterine izin çıkmadı

Rus sanatçı Donskoy'un İstiklal Caddesi'nde açmak isteediği 'Süper kahraman Putin' posteri etkinlik izni olmadığı gerekçesiyle toplandı.

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Rus sanatçı Alexander Donskoy'un, İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde sergilemek istediği 'Süper kahraman Putin' posteri etkinlik izni olmadığı gerekçesiyle toplandı.

Euronews Türkçe'den Nurullah Sarac'ın haberine göre sanatçının, Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in posterini açma eylemi güvenlik güçlerine takıldı. Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gerilime karşın Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekmek istediğini söyleyen sanatçı Donskoy, "Putin'in Rusya'da nasıl görüldüğüne dikkat çekmek istedim; bir süper kahraman gibi. Bu yüzden postere Putin bir süper kahraman yazdım" dedi.



Putin'in dev posterini açmaya çalışan Rus sanatçıya güvenlik güçleri kısa sürede müdahale etti. Poster etkinlik izni olmadığı gerekçesiyle toplandı.

Türkiye ve Rusya ilişkileri özellikle Libya ve Suriye'de karşıt tarafların desteklenmesi nedeniyle son günlerde gerildi. Rusya, İdlib'de Suriye ordusuna destek verirken, Türkiye göçmen akınına engel olmak için bölgeye askeri yığınak yapıyor. Moskova ayrıca Ankara'yı Soçi mutabakatı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlarken, Türkiye bu iddiaları kabul etmiyor.
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