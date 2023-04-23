İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşunun 103'üncü yıldönümü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları çerçevesinde, pazar günü özel gündemle toplandı.
Eski Başbakan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, son kez çıktığı TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmasında Türk bayrağı açıp İstiklâl Marşı okuyarak bitirdi.
Yıldırım'ın İstiklâl Marşı'nı kâğıda bakarak okumaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
AKP SIRALARINDAN ALKIŞ
Binali Yıldırım, AKP sıraları tarafından alkışlandı. Bayrağı ceketinin iç cebine koyan Yıldırım, kürsüden 'bayrakları asalım' sözüyle indi.