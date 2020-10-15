İstinaf, Akın Öztürk ve 223 kişi hakkındaki kararı onadı

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Akın Öztürk’ün de bulunduğu 18 askere 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 128 askere 1’er kez ve 141’er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet, 23 askere müebbet, 3 sanığa 20 yıl, 24 sanığa da 15 yıla kadar değişen hapis cezası vermişti. Olaylara ilişkin 224 sanıklı ‘çatı davası’ istinaftan geçti.





AKIN ÖZTÜRK DAHİL 17 KİŞİYE 141’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS







Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019’da karara bağlanarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 17 kişiye 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı.





Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı belirtilerek kararlar onandı



