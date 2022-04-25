İstinaf, kanunu yok saydı: Cezaevindeki 5.5 aylık hamile Aslı Ünlü'nün cezası onaylandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 9 Nisan’dan beri Edirne Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan 5 aylık hamile Aslı Ünlü’nün cezasını onayladı.







En son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kaynak Holding’e bağlı İzmir’deki Nüans Turizm’de çalışan Aslı Ünlü, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında içeriği olmayan Bylock programını kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Bold'un haberine göre İstinaf Mahkemesi, Edirne Kapıkule’de başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alınan Ünlü’nün cezasını onaylayıp hamilelik nedeniyle yaptığı tahliye talebini reddetti.





İstinaf, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanuna göre ‘hamile kadınlar gözaltına alınamaz, tutuklanamaz’ hükmünü yok sayarak cezayı onadı. İnfaz Kanunu’na göre bir annenin kesinleşmiş bir cezası olsa dahi bebek 18 aylık olana kadar infazın ertelenmesi gerekiyor.





“KOĞUŞTAKİLERİN YARDIMIYLA YAŞIYOR, KİLO KAYBEDİYOR”

Öte yandan eşiyle telefon görüşü yapan Aslı Ünlü, kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını, hamilelik nedeniyle kontrollerinin olduğunu ancak hastaneye gitmek istemediğini, çünkü dönüşte 14 gün tek başına karantina koğuşunda kalacak durumda olmadığını söyledi.





Hamile bir kadının 15 gündür cezaevine tutulmasına tepki gösteren HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Aslı Ünlü 15 gündür hapis ama ona 15 yıl gibi geldi bu süre! Koğuştakilerin yardımıyla yaşıyor, hakim itirazları reddediyor, o kilo kaybediyor, 40 yaşında riskli bir gebelik yaşıyor, çocuğundan ayrı bir mahpus o, tek bir Allah’ın kulu insafa gelmiyor!” dedi.





Ünlü’nün 4 yaşında Muhammed adında bir oğlu daha bulunuyor.