İstinaftan Zehra Kınık’ı sevindirecek karar!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu.





Birgün'ün haberine göre Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Sadece bir gece gözaltına kalan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık Demir, kazanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Kazaya dair Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda da Kınık Demir’in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki’nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.





SADECE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Davanın 26 Mayıs 2025’te görülen duruşmasında ise Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı. Kınık Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.





DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Hem Zehra Kınık hem de Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşıdı. Dosyayı yaklaşık 4,5 ayda değerlendirip 13 Ekim 2025’te karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi “Hükmün bozulması” na karar verdi.

Kararda, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırıldığı ancak üç yaralının şikâyetini çektiği için Kınık’ın sadece ölümden cezalandırılması gerektiği” belirtildi. İlk yargılamada 15 yıla kadar hapis isteminde bulunulabilirken istinafın kararı en fazla 6 yıla kadar hapis istenebilmesini öngörüyor.





HABERSİZ PARA YOLLADILAR

Zehra Kınık Demir, Anne Hasret Doğan’a da defalarca para ödemeyi teklif etti. Ancak Hasret Doğan, Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi, tüm teklifleri reddetti. Zehra Kınık Demir’in avukatları istinafa gönderilmek üzere İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, PTT üzerinden 3 Eylül günü anne Hasret Doğan’a manevi tazminat adı altında 500 bin TL yolladıklarını belirtti.

Anne Hasret Doğan BirGün’e yaptığı açıklamada, “Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum ” dedi.





BABA İLE ARKADAŞI ŞİKÂYETİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Bu arada baba Serdal Barlasçeki, mahkemeye bir dilekçe vererek şikayetini geri çektiğini bildirdi. Barlaşçeki dilekçesinde, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadeleri yer aldı.





Ardından Zehra Kınık’ın çarptığı, Batın Barlasçeki’nin arkadaşı ve motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de mahkemeye bir dilekçe vererek, Zehra Kınık’tan artık şikâyetçi olmadığını bildirmişti.