"İstirahate çekilsen nasıl olur!"





"İSTİRAHATE ÇEKİLSEN NASIL OLUR!"





MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör iddiasıyla başlattığı özel teftişe ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.Bahçeli, "Teftiş sürecinin İBB Başkanı ile ilgili mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Bunları sorduysa biliyorsa suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur" dedi.CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bahçeli'nin açıklamaların sosyal medya hesabından yanıt verdi.Bahçeli'nin 16 milyonun iradesini yok saydığını söyleyen Kaya, "Bohçanı toplayıp yanına da saraydaki tek adamı alıp istirahate çekilsen nasıl olur!" dedi.