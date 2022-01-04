Samanyolu Haber /Politika / "İstirahate çekilsen nasıl olur!" /04 Ocak 2022 22:10

"İstirahate çekilsen nasıl olur!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki eleştirilerine cevap veren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bohçanı toplayıp yanına da saraydaki tek adamı alıp istirahate çekilsen nasıl olur!"

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör iddiasıyla başlattığı özel teftişe ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Bahçeli, "Teftiş sürecinin İBB Başkanı ile ilgili mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Bunları sorduysa biliyorsa suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur" dedi.

"İSTİRAHATE ÇEKİLSEN NASIL OLUR!"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bahçeli'nin açıklamaların sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bahçeli'nin 16 milyonun iradesini yok saydığını söyleyen Kaya, "Bohçanı toplayıp yanına da saraydaki tek adamı alıp istirahate çekilsen nasıl olur!" dedi.
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