İstismar davasında skandal karar: Beraat ettiler!

İstanbul’da 2023 yılında yaşanan ve kamuoyunun tepkisini çeken çocuk istismarı davasında, hukuk ve vicdan bir kez daha sınandı. Dört yetişkin erkek hakkında açılan davada, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik sistematik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanan sanıklar beraat etti.



Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdurun yaşını "büyük gösterdiği" gerekçesiyle sanıkların suç kastının bulunmadığını belirtti. Bu kararla birlikte kamuoyunda adalet sistemine yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi.



Olayın Geçmişi



3 Ağustos 2023’te 16 yaşındaki mağdur çocuk, sosyal medya hesabından bir alışveriş merkezine gitmek istediğini belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım üzerine iki yetişkin erkek (26 yaşındaki Fatih P. ve 24 yaşındaki Sait A.) çocukla iletişime geçti ve buluştular.



İddianameye göre sanıklar, çocuğa içki ve bir tür hap verdikten sonra evlerine götürerek cinsel istismarda bulundu. Mağdur, daha sonra başka iki sanıkla da karşılaştı ve bir işyerinde benzer biçimde istismara uğradı. Çocuğun babasına attığı konum sayesinde polis müdahalesi gerçekleşti. Olay yerlerinde yapılan kriminal incelemelerde, delillerin sanıklara ait olduğu tespit edildi.



Tüm Açık Delillere Rağmen Beraat!



Soruşturma sürecinde hiçbir şüpheli tutuklanmadı. İddianame yaklaşık bir yıl sonra, 2 Temmuz 2024'te hazırlandı. Sanıklar hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamalarıyla dava açıldı.



15 Ocak 2025’te görülen duruşmada savcılık tüm sanıklar için ceza istedi. Ancak mahkeme, somut delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Gerekçede, mağdurun "kimlik yaşından 1-2 yaş büyük göründüğü" savunuldu.



İstinaf Bozdu, Yerel Mahkeme Yine Beraat Verdi



Cumhuriyet Savcısı, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, iki sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Ancak dosya yeniden Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne döndüğünde, bu kez de “sanıkların çocuğun yaşını bilmediği” ve “kastlarının bulunmadığı” gerekçesiyle ikinci kez beraat kararı verildi.



Uzmanlar: Hukuki Bir Garabet



Dosyayı değerlendiren Avukat Murat Ustabaşı, kararın çocuk koruma ilkeleriyle çeliştiğini vurgulayarak şunları söyledi:



“Mahkeme, olayın gerçekleştiği tarihte çocuğun 16 yaşında olduğunu görmezden geliyor. Mağdurun yaşını büyük gösterdiği gerekçesi, hukuken kabul edilemez. Bu dosyada sanıklar hakkında en az 15 yıl ceza öngörülmeliydi. Beraat kararı, mağdurun ve toplumun adalete olan inancını derinden sarsacaktır.”



Toplumsal Tepki Büyüyor



Karar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çocuk hakları savunucuları, kadın örgütleri ve hukukçular; delillere rağmen sanıkların cezalandırılmamasını “adaletin çöküşü” olarak değerlendirdi. Konu hakkında Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulması bekleniyor.