Samanyolu Haber /Gündem / İşte fiyatı 'sorgulanamaz' uzun eşek heykeli /07 Kasım 2021 12:08

İşte fiyatı 'sorgulanamaz' uzun eşek heykeli

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, okuldaki müzeye konan çocuk oyunları heykellerinin maliyetini soranlara “Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz” karşılığını verdi.

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Üniversitedeki Açık Hava Müzesi alanına, uzun eşek, birdirbir, körebe, seksek, misket ve ip atlama gibi çocuk oyunlarının heykelleri yerleştirildi. Ancak heykellerin maliyeti tartışma konusu oldu.



DHA’ya konuşan rektör, heykelleri yerleştirilen oyunların yeni nesil tarafında bilinmediğini öne sürdü, amaçlarının oyunları yaşatmak olduğu ifade etti.

Heykellerin de bulunduğu alan için “Burayı bir kültür park alanına dönüştürdük” diyen rektör, alanı hafta sonu beş-altı bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.



Prof. Dr. Refik Polat, şunları söyledi: “Yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıtıyoruz. O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken bir meblağdı. Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz. Bunlar üniversitenin simgesi haline gelir ve öğrencilerimiz, Afrikalı öğrencilerimiz dahi bunlara gelip bakıyor. Kendi kültürümüzü 11 binden fazla uluslararası öğrencisi olan Karabük Üniversitesi’nde, başka ülkelerin insanlarına tanıtmış oluyoruz. Böylelikle bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz.”


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