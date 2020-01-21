Samanyolu Haber /Dünya / İsveç 27 bin Suriyeliye vatandaşlık verdi /21 Ocak 2020 17:39

İsveç 27 bin Suriyeliye vatandaşlık verdi

İsveç hükümetinin paylaştığı 2019 yılı verilerine göre İskandinav ülkesi bu yıl içerisinde yaklaşık 75 bin kişiye vatandaşlık hakkı tanıdı. İsveç vatandaşlığına kabul edilen en büyük grup ise Suriyeliler.Yaklaşık 27 bin Suriyeli mülteci 2019 yılında İsveçli oldu.

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İsveç Göç Dairesi'nin verilerinde en şaşırtıcı sonuç ise İskandinav ülkesi vatandaşlığını tercih edenler sıralamasında ikinciliği İngilizlerin alması oldu. 2019'da yaklaşık 4 bin 300 İngiliz İsveç vatandaşlığına geçti. Bir önceki yıl 10. sırada olan İngilizlerin sayısı bin 400'ün altındaydı.

İngilizleri yaklaşık 4 bin Afgan asıllı takip etti.

İsveç'te vatandaşlık tanıma oranında da artış gözlendi. 2018 yılında toplam 65 bin kişi İsveç vatandaşlığına kabul edilmişti.

İskandinav ülkesinde vatandaşlık başvurularının sonuçlanması ortalama yaklaşık 33 ay sürüyor.

2020 yılı başı itibariyle 98 bin kişi vatandaşlık başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor.
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