Samanyolu Haber /Dünya / İsveç 5G'ye geçen ilk ülke oldu /25 Mayıs 2020 10:47

İsveç 5G'ye geçen ilk ülke oldu

İsveç'in telekom şirketi Tele2, ilk olarak halka açık şekilde 5G'ye geçtiklerini duyurdu.

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Tele2 Şirketi Genel Müdürü Anders Nilsson yazılı yaptığı açıklamada başkent Stockholm ile Göterborg ve Malmö kentlerinde 5G baz istasyonlarının aktif hale getirildiğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre Haziran ayında yeni nesil telefonları bulunan müşterilerinin 5G hizmetinden ekstra ücret ödemeden yararlanmaya başlayacağına vurgulayan Nilsson, ''Şu anki telefonların bir çoğu 5G teknolojisine uygun değil. Uygun olanlardan Samsung’un Galaxy S20 serisiyle de satışlarımız başlayacak'' dedi.

İsveç'te ilk 4G ağını kullanıma sunan operatör olduklarını işaret eden Nilsson, ''On yıl sonra İsveç'in ilk 5G ağını küresel standartlara uygun olarak etkinleştirerek kullanıma sunan yine biz olduk'' ifadelerini kullandı. Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G'nin, dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayacağı öngörülüyor.

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