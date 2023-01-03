İsveç Anayasası'nda Türkiye'nin istediği 'terör' değişikliği yapıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı"yapılan anayasa değişikliği İsveç’in teröre karşı yeni ve daha kapsamlı imkanlarla mücadele edebileceği anlamına geliyor," ifadeleri yer aldı.İsveç Adalet Bakanlığı'nın yıl başından önce yaptığı basın duyurusunda ise terör faaliyeti yürüten grupların örgütlenme hürriyetini kısıtlamaya olanak sağlayan anayasa değişikliğinin yürürlüğe gireceği belirtildi."İsveç, terör tehdidine karşı koymak amacıyla tek başına ve diğer devletlerle birlikte yoğun bir çaba göstermektedir. Terör, terörden etkilenen toplumlar nezdinde ağır zorluklar oluşturmakta ve hem uluslararası barış ve güveliği hem de ulusal güvenliği tehdit etmektedir," ifadelerine yer verilen açıklamada, "Terör çok ciddi suç teşkil eden eylemleri içeren ve düzeni tehdit edici sahip bir yapıya sahip olup demokrasi, insan haklarından özgürce faydalanılması, ekonomik ve sosyal gelişim karşısındaki en ciddi tehditlerden biridir," denildi.İsveç anayasasında yürürlüğe giren değişiklik İskandinav ülkesine terörle mücadele alanında daha güçlü imkanlar sunarken terör faaliyeti yürüten veya terörü destekleyen grupların örgütlenme hürriyetinin kısıtlanmasına imkan tanıyor.