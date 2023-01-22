İsveç Başbakanı Kristersson: Kutsal kitapları yakmak saygısız bir davranıştır

İsveç'te Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kuran yakmasına Ankara'dan tepkiler gelirken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, “Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır” açıklamasında bulundu. İsveç Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum” ifadeleri kullanıldı.







'İSLAMOFOBİK PROVOKASYON'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemi 'İslamofobik provokasyon' sözleriyle niteledi. Twitter paylaşımında, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip" diyen Billstrom, İsveç hükümetinin söz konusu eylemleri desteklemediğini söyledi. Billstrom, "Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.











