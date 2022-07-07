Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Başbakanı, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı /07 Temmuz 2022 08:08

İsveç Başbakanı, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinde sol parti milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı.

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İsveç'in resmi haber ajansı TT’ye konuşan Andersson, “PKK sadece İsveç’te değil AB ülkelerinde de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Ann Linde, ise PKK bayraklarıyla poz veren Sol Parti milletvekillerine tepki gösterdi.

Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır.'' ifadelerini kullandı

PKK bayrağıyla poz veren İsveçli milletvekillerinden Lorena Delgado Varas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsveç hükümetini Suriyeli Kürtlere karşı “ikiyüzlü” davranmakla suçladı.



Suriyeli Kürtlerin IŞİD’e karşı mücadele verdiği görüşünü dile getiren Delgado Varas, hükümeti eleştirerek, “Şimdi de diktatör Erdoğan'a yakınlaşmak için takla atıyorlar. Bütün bunlar NATO'ya katılmak için.” ifadesini kullandı.

Türkiye, Madrid zirvesi öncesi PKK ve Suriye’deki unsurlarına karşı mücadele etmemesi ve savunma sanayi alanındaki yasakları kaldırmaması halinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini veto edeceği tehdidinde bulunmuştu.

Geçen haftaki zirve öncesi üç ülke, ortak bir memorandum yayınlamış ve burada İsveç ve Finlandiya PKK ile mücadele edeceği vaadinde bulunmuştu.

İsveç’in Gotland Adası’nda Sol Parti’nin dünkü yaz kampında Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, PKK ve YPG bayraklarıyla poz vermişti.
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