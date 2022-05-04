İsveç büyükelçiliği Kiev’e geri döndü

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı ve ilk günlerde başkent Kiev'e ilerlediği askeri saldırıda şehir üzerindeki baskının azalmasıyla kentten taşınan diplomatik misyonların geri dönme sürecinin sürdüğü belirtildi.



İsveç'in Ukrayna Büyükelçisi Tobias Thyberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşındığını duyurarak, “Büyükelçilik ekibi, Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın kahraman vatandaşlarını ülkelerinin ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunurken desteklemek için ait olduğu yere Kiev'e geri döndü” dedi.