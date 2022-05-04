Samanyolu Haber /Dünya / İsveç büyükelçiliği Kiev’e geri döndü /04 Mayıs 2022 21:58

İsveç büyükelçiliği Kiev’e geri döndü

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Kiev üzerinde azalan işgal baskısının ardından ülkelerin diplomatik misyonları da şehre dönmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı ve ilk günlerde başkent Kiev'e ilerlediği askeri saldırıda şehir üzerindeki baskının azalmasıyla kentten taşınan diplomatik misyonların geri dönme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre İsveç'in Ukrayna Büyükelçisi Tobias Thyberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşındığını duyurarak, “Büyükelçilik ekibi, Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın kahraman vatandaşlarını ülkelerinin ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunurken desteklemek için ait olduğu yere Kiev'e geri döndü” dedi.

İsveç, Ukrayna’da büyükelçiliğini Kiev'e taşıyan son diplomatik misyon olurken, geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 27 ülkeden diplomatik misyonların Kiev'de yeniden faaliyete geçtiğini belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç büyükelçiliği Kiev’e geri döndü Sonraki Haber >>

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:25:43