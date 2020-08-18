Samanyolu Haber /Dünya / İsveç devlet televizyonu, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı /18 Ağustos 2020 10:53

İsveç devlet televizyonu, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

İsveç devlet televizyonu, çalışanlarından TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

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İsveç devlet televizyonu SVT, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen hafta onaylamıştı.
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