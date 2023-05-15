Samanyolu Haber /Dünya / İsveç, Eurovision 2023’ü kazandı /15 Mayıs 2023 23:55

İsveç, Eurovision 2023’ü kazandı

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

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Tattoo isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da Euphoria isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez galip gelen ikinci isim oldu.

Rusya’nın işgali nedeniyle 2022’nin kazananı Ukrayna yerine yarışmaya İngiltere’nin Liverpool kenti ev sahipliği yaptı.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, Cha Cha Cha isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci geldi.
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