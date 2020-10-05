İsveç heyetini kapıdan çevirdiler

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, Meclis Başkan Vekili Lotto Jonhson Formarve ve İsveç Sol Parti Dış İlişkiler Sorumlusu H. Erik Metz Swernaling’den müteşekkil heyet, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek istedi.





Heyete, HDP Milletvekili Zeynel Özen ve Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir eşlik etti. Edirne F Tipi Cezaevi idaresi, heyetin görüşme talebini kabul etmedi. Heyet, bunun üzerine cezaevine yakın bir bölgede açıklama yaptı.







HDP'YE YÖNELİK CADI AVI SORUŞTURMALARINA KARŞI BURADAYIZ"





İsveç Sol Parti Genel Başkanı Sjöstedt, cadı avı operasyonlarına karşı enternasyonalist dayanışmayı göstermek ve tutuklamalara tepki göstermek için geldiklerini belirterek, HDP'ye yönelik operasyonların demokratik olmadığını ve kabul etmediklerini vurguladı.





HDP’ye yönelik baskıların "diktatöryal bir yaklaşım" diye niteyen Sjöstedt, “Özelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş hakkında verdiği kararı Türkiye makamları tarafından biran önce tanınması gerekir. Milyonların sesini kısılması anlamına gelen bu baskıcı politikalardan vazgeçmesi gerekir.” diye konuştu.







"HDP ÇÖZÜM İÇİN KİLİK PARTİDİR"





Türkiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilişkilerinin kötü bir dönemden geçtiğinin altını çizen Sjöstedt, bunun temel sebebinin ise binlerce insanın cezaevine konulması olduğunu söyledi.





HDP'ye baskılarla darbe yapıldığını kaydeden Sjöstedt, “Bu şekilde etkisiz kılmak istiyorlar. Ancak HDP ülkedeki sorunların çözümü için anahtar bir partidir. Demirtaş’ında bu anlamda kilit noktada olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde Demirtaş'ın şartlarının iyileştirilmesi gerekir. Demirtaş'ın tutuklanmasını temel sebebi Erdoğan'ın kendisine karşı duyduğu korku olduğunu düşünüyoruz. Demirtaş ile görüşmemize izin verilmedi. Ancak onunla görüşmek için taleplerimiz olacak. Bir gün mutlaka özgür olunca görüşeceğiz.” dedi.

Sjöstedt (soldan 3'üncü), Ankara'ya geçerek HDP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceklerini ve sivil toplum örgütleri ile muhalefet partileriyle temaslarda bulunacaklarını aktardı.





"PARTİ KAPATMA DİKTATÖRYAL REJİMLERDE OLUR"





Sjöstedt gazetecilerin "HDP kapatılmak mı isteniyor?" sorusu üzerine, "Uluslararası kamuoyunun tepkisi çok sert olacaktır. Parti kapatmalar diktatöryal sistemlerde olmuştur. Bunu hiç bir şekilde kabul etmeyeceğiz." dedi.





Sjöstedt, 2016 yılında da Demirtaş'ı ziyaret etmek istemişti ancak izin verilmemişti.