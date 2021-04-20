Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı /20 Nisan 2021 19:41

İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in SDG Komutanı Mazlum Kobani'yle görüşmesi kınandı.

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İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.Dışişleri'nin, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani'yle video konferans görüşmesi yapmasını şiddetle kınadığı kaydedildi.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri, İsveç'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ile son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırmasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Büyükelçi Herrström'e "İsveç’in bu tehlikeli siyasetinin sadece Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Türkiye’nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerine ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü" iletildi.
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