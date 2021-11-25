İsveç’in ilk kadın başbakanı olmuştu, bir günü dolmadan istifa etti

İsveç Parlamentosu tarafından ülkenin yeni Başbakanı olarak seçilen Magdalena Andersson, görevi açıklandıktan saatler sonra, koalisyon ortağı Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesi üzerine istifa etme kararı aldığını duyurdu.







‘MEŞRUİYETİ SORGULANACAK BİR HÜKÜMETE LİDERLİK ETMEK İSTEMİYORUM’





Sol sosyal demokrat parti başkanı Andersson, yaptığı basın açıklamasında, “Başbakanlık görevinden istifa etmek istediğimi parlamento başkanına bildirdim. Bir parti, hükümetten ayrılmayı seçerse koalisyon hükümeti istifa etmelidir. Bu anayasal bir uygulamadır. Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemiyorum” diye konuştu.





Andersson, “Yalnızca sosyal Demokratlardan oluşan bir azınlık hükümetinin başkanı olur olmaz yeniden göreve seçilmeyi umuyorum” diye de ekledi.





NE OLMUŞTU?





Dün (Çarşamba) sabah saatlerinde İsveç Parlamentosunda yapılan oylamalar sonucunda Andersson İsveç’in ilk kadın Başbakanı olarak seçildi. Andersson yeni göreve seçilmeden önce, liderliğini yaptığı Sol sosyal demokrat Parti ile anlaşarak emekli maaşlarını artırma teklifi karşılığında kilit destek sağlamıştı.





İsveç Merkez Partisi ise daha sonra, Sol’a verdiği tavizler nedeniyle Andersson’un bütçesine verdiği desteği geri çekti. Böylece Andersson’un bütçesi oy azalması nedeniyle parlamentodan geçemedi.





İsveç Parlamento Andersson’un bütçesi yerine muhalefetteki muhafazakar Ilımlılar, Hıristiyan Demokratlar ve aşırı sağ İsveç Demokratları tarafından sunulan alternatif bir bütçeyi kabul etti.





Olayın ardından Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, “Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçiyoruz” ifadelerini kullandı.





Koalisyon partisinin hükümetten çekilmesi üzerine Andersson da yeni seçildiği Başbakanlık görevinden istifa etme kararı aldı.





100 YILIN ARDINDAN İSVEÇ’İN’ İLK KADIN BAŞBAKANI’ ÜNVANINI ALMIŞTI







54 yaşındaki Sosyal Demokrat lider Andersson, İsveç’te kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra, ülkenin ilk kadın Başbakanı olarak seçilmişti.