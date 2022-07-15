İsveç, işkenceci İranlı devlet görevlisini 34 yıl sonra ömür boyu hapse mahkum etti

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1988 yazında İran’da çok sayıda siyasi mahkumun cezaevine infazına katılmaktan mahkum edilen ve o dönem savcı yardımcısı olan Hamid Noury’un duruşmasına dünyanın farklı yerlerinden yaklaşık 70 davacı ve tanık katıldı. Tanıklar İran’nın Karaj şehrinde bulunan Gohardasht hapishanesinde yaşadıkları hakkında ifade verirken Stockholm Bölge Mahkemesi’nde 92 gün süren duruşmalar İsveç’teki bu alandaki en büyük mahkemelerden biri oldu.





Hamid Noury, mahkeme tarafından siyasi mahkumların infazlarına katılmak ve cinayetle suçlandı. Duruşmalar geçen yıl Ağustos ayında başladığından beri, 61 yaşındaki Noury suçlamaları reddetmişti.





İsveç Devlet Televizyonu SVT’nin aktardığına göre, mahkeme yargıcı Tomas Zander düzenlediği basın toplantısında, davadaki delillerin kapsamlı olduğunu ve bir bütün olarak sağlam olarak değerlendirildiğini söyledi. Zander, ”Soruşturma, sanığın fiillerin işlenmesine katıldığını göstermiştir. Cezaevinde birlikte ve başkalarıyla istişare halinde mahkumları infazına katıldı” şeklinde konuştu.













Uluslarası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri 1988 yazında İran genelindeki cezaevlerinde sayıları 4500 ile 5000 arasında olan erkek, kadın ve çocuğun öldürüldüğünü tahmin ediyor.





Davanın bir diğer yargıcı Liljenberg Gullesjö, infazların, mağdurların siyasi veya dini konumları sonucunda ve adil yargılanma şartlarını karşılamayan bir prosedür izlenerek gerçekleştirildiğini belirtti.













Hamid Noury





61 yaşındaki Noury, bir seyahat için Kasım 2019’da geldiği İsveç’teki Arlanda Havalimanı’na iner inmez tutuklanmıştı. Noury’nin İran vatandaşı olmasına rağmen İsveç’in evrensel yargı ilkesini uyguladığı için dava Stockholm’de görüldü. Bu ilke, şüpheler ciddi uluslararası suçlarla ilgili olduğunda dünyanın başka bir yerindeki devlete bir kişiyi yargılama hakkı veriyor.













Kararın açıklanması sırasında dışarıda bekleyen mağdur yakınları protestolarına devam etti.