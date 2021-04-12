Samanyolu Haber /Gündem / İsveç mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırıyor /12 Nisan 2021 17:48

İsveç mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırıyor

İsveç'te hükümet, mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırmayı öngören tasarıyı meclise sundu. Tasarıya göre İsveç'teki mültecilere 3 yıllık oturma izni sınırlaması getirilebilir.

SHABER3.COM

İsveç hükümeti mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırmayı ve bazı sınırlamaları öngören tasarıyı meclise sundu.
Mültecilerin oturma izinlerini 3 yıl ile sınırlandıran tasarıya göre, oturma izninin kalıcı hale gelmesi için İsveç dili bilgisi, İsveç toplumu veya yeterli gelir gibi şartlar aranacak.

Süresiz oturma izni için başvuracak mültecilerin, ciddi bir suç işlememiş olma şartının da aranacağı ifade edildi. Yasa, İsveç parlamentosundan geçmesi halinde temmuz ayında yürürlüğe girecek.

İsveç, 2015 yılında çoğu Suriyeli olmak üzere 160 binin üzerinde kişi ile AB’de en fazla sayıda mülteci kabul eden ülkelerden olmuştu.

Göç Bakanı Morgan Johansson, perşembe günü yaptığı açıklamada, “Bu taslakla, İsveç artık bizim 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi sığınmacılar için bir çekim merkezi olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç mültecilere yönelik yasaları sıkılaştırıyor Sonraki Haber >>

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:18:45