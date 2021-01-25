Samanyolu Haber /Gündem / İsveç, Norveç’e sınır kapılarını kapatıyor /25 Ocak 2021 15:09

İsveç, Norveç’e sınır kapılarını kapatıyor

İsveç, corona virüsü mutasyonunun hızla yayıldığı komşu ülkesi Norveç'e sınır kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.

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Norveç’in başkenti Oslo dahil olmak üzere 9 kentte görülen mutasyonlu corona virüsünden sonra ülkede en sert önlemler devreye sokuldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, İngiltere’den gelen yolculara Aralık ayında seyahat yasağı getiren İsveç’te sağlık yetkilileri, mutasyonlu coronanın yayıldığı Norveç’ten gelen yolculara en az bir hafta boyunca karantina ve corona testi şartı getirdi.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg’in sözcüsü, “Hükümet, bulaşma riskini azaltmak için Norveç’e giriş yasağı getirmeye hazırlanıyor. Karar kısa süre içinde açıklanacak” ifadesini kullandı.

55 mutasyonlu corona vakası bulunan Norveç’te son 24 saatte 154 corona vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 60 bin 957’ye yükseldi. İsveç’te ise toplam 547 bin 166 vaka bulunuyor.
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