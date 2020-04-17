Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Prensesi Sofia Koronavirüs günlerinde gönüllü oldu /17 Nisan 2020 22:41

İsveç Prensesi Sofia Koronavirüs günlerinde gönüllü oldu

3 günlük sağlık eğitimi alan İsveç Prensesi Sofia, Koronavirüs'le mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak çalışacak. Prenses doğrudan hastalarla temasta olmayacak.

SHABER3.COM

3 günlük sağlık eğitimi alan İsveç Prensesi Sofia, Koronavirüs'le mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak çalışacak. Prenses doğrudan hastalarla temasta olmayacak.

Prens Carl-Philip'le evli İsveç Prensesi Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi'nde Koronavirüs'le mücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak.

80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlayan 35 yaşındaki prenses, Koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede çalışacak.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor" denildi.

Sophiahemmet Hastanesi sözcüsü Pia Hultkrantz, prensesin doğrudan hastalarla çalışmayacağını, mutfak işlerinde, dezenfekte işlemlerinde ve temizlikte yardımcı olacağını söyledi.

İsveç'te Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1400;  vaka sayısı 13 bin 216.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç Prensesi Sofia Koronavirüs günlerinde gönüllü oldu Sonraki Haber >>

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:58