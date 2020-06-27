Samanyolu Haber /Sağlık / İsveç riskli ülke ilan edildi /27 Haziran 2020 12:37

İsveç riskli ülke ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü, tedbirlerin asgari düzeyde tutulduğu İsveç'i Arnavutluk, Moldova ve Azerbaycan gibi ülkelerle birlikte Kovid-19 enfeksiyonunu yayma konusunda özel risk ülkesi olarak tanımladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması nedeniyle 11 Avrupa ülkesi için özel bir uyarı yayınladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı basın toplantısında, "Avrupa'nın birçok ülkesinde risk bir gerçeklik haline geldi. 30 Avrupa ülkesinde birikimli vak'a sayısı son iki haftada arttı" ifadelerini kullandı.

İsveç'e ek olarak riskli ülkeler arasında Ermenistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosova yer alıyor.
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