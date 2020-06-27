İsveç riskli ülke ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması nedeniyle 11 Avrupa ülkesi için özel bir uyarı yayınladı.







DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı basın toplantısında, "Avrupa'nın birçok ülkesinde risk bir gerçeklik haline geldi. 30 Avrupa ülkesinde birikimli vak'a sayısı son iki haftada arttı" ifadelerini kullandı.





İsveç'e ek olarak riskli ülkeler arasında Ermenistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosova yer alıyor.