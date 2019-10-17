Samanyolu Haber /Gündem / İsveç silah ambargosu başlatan 11. ülke oldu /17 Ekim 2019 10:55

İsveç silah ambargosu başlatan 11. ülke oldu

İsveç, Türkiye’ye yapılan silah ve askeri malzeme satışlarını durdurma kararı aldı. Türkiye’ye silah satışını durduran ülkelerin sayısı 11'e yükseldi.

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Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıların ardından Türkiye’ye silah satışını durduran ülkelere İsveç de eklendi. Daha önce Finlandiya, Norveç, Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere , İtalya, İsviçre, İspanya ve Kanada Türkiye’ye silah satışının durdurulduğunu açıklamıştı. İsveç ile birlikte Türkiye’ye silah satışını durduran ülkelerin sayısı 11’e yükseldi.
 
Ülkede silah ihracına karar veren Stratejik Ürünler Müfettişliği (IPS), Türkiye’ye yapılan silah ve askeri malzeme satışlarını derhal durdurma kararı aldığını açıkladı. 
 
İsveç Haber Ajansı TT’ye konuşan IPS Genel Müdürü Carl Johan Wieslander, hükümetin tutumu, parlamentonun eğilimi ve Avrupa Birliği’nin hafta başında aldığı kararı değerlendirerek, Türkiye’ye silah ve askeri malzeme satışlarını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
 
Yürürlükte olan silah satma izinlerinin de geri alındığını söyleyen Wieslander, “Bu, Türkiye’ye simdi herhangi bir savaş malzemesi satılmayacak demektir” açıklamasında bulundu.
 
İsveç, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 229 milyon kron tutarında askeri malzeme satmıştı. 

 

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