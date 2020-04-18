İsveç sokağa çıkma yasağı olması halinde intiharlardan endişe ediyor

Can kayıpları özellikle başkent Stockholm’de en yüksek seviyede. Ülkenin başkentinde 5 bin 387 vaka bulunurken toplam ölüm ise 816 kişi olarak kayıtlara geçti. İsveç istatistiksel olarak kayıtları iyi tuttuğu için özellikle can kayıplarının eksik gösterilme durum söz konusu değil.





Diğer yandan İsveç esnek politikalarına karşı gelen eleştirilere tek tek cevap veriyor. İsveç Kamu Sağlığı Kurumu Direktörü Johan Carlson, Covid-19 salgınına karşı takındıkları tavrı savunuyor ve sokağa çıkmanın kısıtlandığı ülkelerdeki halkın fiziksel ve ruhsal sağlığı konusundaki kaygıları gündeme getiriyor. Carlson, yabancı gazetecilere düzenlediği basın toplantısında, “sosyal mesafe tavsiyeleri ve 50 kişiden fazlasının toplanmasını yasaklayan kanunların bir karışımıyla, virüsü ciddiye aldıklarını” söylüyor.





Aslında İsveç’te bu durum sıklıkla gündemde: “İnsanları evlere kapatırsak intihar vakaları ciddi manada artışa geçer” deniyor.





‘İntihar riskine karşı hükümet ve belediyeler harekete geçmeli’

İsveç geneli intiharları önlemek için kurulan bir insiyatif olan Suicide Zero Genel Sekreteri Rickard Bracken hükümeti ve belediyeleri yaklaşan intihar riskine karşı uyarıyor. Bracken, “İşsizlik, izolasyon ve keder ciddi risk faktörleridir. Psikolojik hastalıkların artması riskini azaltmak ve halihazırda hasta olanları korumak için çalışmalarını hızını artırması gerekir. Yaşadığınız kaygı hakkında konuşmak, akıl sağlığı için, ellerinizi yıkamak ve enfeksiyonun yayılmasını önlemek için mesafeli durmak kadar kadar önemli bir tavsiyedir.” diyor.





Bracken, insanları da intihar meyilli kişileri hayatta tutmak için göreve çağrıyor.





Geren olarak İsveç’te resmi bir sokağa çıkma kısıtlaması yok ve okullar, restoranlar ve alışveriş merkezleri de açık. Fakat ülkede sosyal sorumluluk üst seviyede birçok insan evlerinde kalarak dışarıya çıkıyor. Ayrıca sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaları bulunmayan yaşlılar sabahın erken saatlerinde alışveriş yaparak evlerine gidiyor. Birçok ailede yaşlı akrabalarını ziyaret etmemeye büyük önem gösteriyor.





Rakamlar açıklanmasa da ölüm vakalarında İsveç dışında gelen göçmen nüfusun ağırlıkta olduğu belirtiliyor.





İsveç kamu görevlileri kendi özel stratejilerinin gerekirse 2020’ye kadar uzun vadeli tasarlandığını belirtiyor. Ancak mevcut kısıtlamaların da İsveç’te Haziran sonu başlayan yaz tatillerinden önce esnetilebileceği belirtiliyor.





İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de, İsveç’te hayatın normal seyrinde devam ettiği fikrinin bir “efsane” olduğunu belirtiyor. Linde “Birçok insan evinde kalıyor ve seyahat etmeyi durdurdu. Birçok işletme çöküyor. İşsizliğin çok artması bekleniyor” dedi.





Linde ayrıca “İsveç de Covid-19 salgınında diğer ülkelerle aynı amacı paylaşıyor; yaşam kurtarmak ve kamu sağlığını korumak. Diğer ülkelerle aynı sorunları yaşıyoruz; virüsün boyutu ve yayılma hızı, ulusal sağlık sistemi üzerine de kurduğu baskı, ve çoğu ülkeyle aynı araçları kullanıyoruz” diye konuşuyor.