İsveç’te delta mutasyonu uyarısı

İsveç Sağlık Ajansı Genel Direktörü Johan Carlson bir basın toplantısı düzenleyerek, “Önümüzde kara bulutlar var ve ben delta mutasyonunu (Dünya Sağlık Örgütü’nün bir süre önce adını değiştirdiği Hindistan mutasyonu) düşünüyorum. Bu vakalar Avrupa’da da var, İsveç’te de” dedi.







Nüfusun dördüncü corona virüsü salgını dalgasına karşı hazırlıklı olması için herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Carlson, “Yetişkin nüfusun neredeyse yarısı en az bir doz aşı oldu fakat tek doz aşı olanlar iki doz aşı olanlara oranla bu mutasyona karşı daha az korunuyor” dedi.





İlk olarak Hindistan’da bulunduğu için bir süre öncesine kadar Hint mutasyonu denilen Delta mutasyonunun Alpha mutasyonuna oranla daha bulaşıcı. İsveç’te şu ana kadar 71 Delta mutasyonu tespit edilirken İngiltere’deki yeni vakaların ise yüzde 90’a yakını Delta mutasyonu olarak kayıtlara geçti.



