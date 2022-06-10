Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’te mahkemeler var; Türkiye’nin iade talebi reddedildi! /10 Haziran 2022 23:25

İsveç’te mahkemeler var; Türkiye’nin iade talebi reddedildi!

İsveç Yüksek mahkemesi, İsveç’te mülteci statüsü verilen her iki kişinin Türkiye'ye iade talebini reddetti

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AKP rejiminin NATO konusunda kriz yaşadığı İsveç’ten yaklaşık 20 kişinin ‘terör kılıfıyla’ iadesini istediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre söz konusu isimlerin önemli bir kısmı Hizmet Hareketi’ne mensup.

İsveç Yüksek mahkemesi talepleri değerlendirmeye başladı. Mahkeme ilk olarak İsveç’te mülteci statüsü verilen iki kişinin Türkiye'ye iadesini reddetti . Mahkeme kararın gerekçesinde  talebin siyasi olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi 

Kararda İsveç’te Hizmet Hareketi’nin destekçisi olmanın suç olmadığnı hatırlatan mahkeme her iki ismin de iadesi durumunda ‘işkence’ riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtirldi 
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