Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’te yaşlıları ziyaret etmek yasaklandı /15 Haziran 2020 20:22

İsveç’te yaşlıları ziyaret etmek yasaklandı

İsveç'te birçok ülkenin yeterli görmediği tedbirler sonrası corona nedeniyle yaşanan ölüm hızındaki yükseliş endişelere neden olmuştu. İsveç Sağlık Bakanı Lena Hallengren, yaşlı bakım evleri için uygulanan ziyaret yasağının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha düşük seviyeli tedbirler alan ve bu tavrı nedeniyle eleştirilere konu olan İsveç, ölüm oranlarının artması ve corona virüsü salgınının gerilememesi üzerine yaşlı bakım evleri hakkında radikal bir karar aldı.

Sağlık Bakanı Hallengren’in açıkladığı yeni kararla birlikte ülkedeki bütün yaşlı bakım evlerini 31 Ağustos’a kadar ziyaret etmek yasaklandı.Ülkede bugüne kadar 4 bin 800’den fazla can kaybı yaşandı. Ölenlerin çoğunun ise 70 yaşından büyük İsveçliler olduğu biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç’te yaşlıları ziyaret etmek yasaklandı Sonraki Haber >>

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:19