Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’ten kritik aşı kararı /26 Ocak 2021 20:14

İsveç’ten kritik aşı kararı

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısı Avrupa'yı karıştırdı... Pfizer ve BioNTech'in corona virüsü aşısında net bir doz bilgisi gelmemesi ve bazı gecikmeler yaşanması üzerine İsveç çok sert bir karar aldı. İsveç hükümeti, "Aşı konusunda net bir açıklama yapmadan aşıya ödeme yapmayacağız" açıklamasını yaptı.

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Corona virüsü salgınına karşı sürü bağışıklığı yöntemini izleyen ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken İsveç’ten kritik bir karar geldi… Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle  planlanan teslimatların gerçekleştirilememesi Avrupa genelinde büyük tepki çekti. Öte yandan aşı şişesinin üzerinde “5 doz aşı var” ibaresine rağmen şişeden 6 doz çıkması ile ilgili de net bir açıklama talep eden İsveç yönetimi, bu duruma da tepki gösterdi.

Geçen hafta AB yetkilileri beklenen aşıların gelmemesine tepki gösterirken en net ve sert açıklama İsveç’ten geldi… Stockholm hükümeti, Pfizer ve BioNTech’in aşı dozu ile ilgili net bir bilgi verilene kadar aşılar için ödeme yapmayı askıya alma kararı aldı.

“AYNI PARAYA DAHA AZ DOZ”

İsveç Sağlık Ajansı ülkenin çok okunan gazetelerinden Dagens Nyheter’e konuşan kurumun direktörü Anders Tegnell, “AB Komisyonu ve Pfizer her bir şişeden kaç doz çıktığı konusunda bir anlaşma sağlamalı. O zamana kadar biz şirkete faturalarını ödemeyeceğimizi söyledik” dedi.

Pfizer’ın İsveç’teki yetkilileri Reuters’a açıklama yapmazken, Dagens Nyheter’e faturalamada bir şişe için 6 dozluk fatura kestiğini açıkladı.

İsveç’in aşı programından sorumlu koordinatörü Richard Bergstrom özel bir şırıngayla şişeden 6 doz çıkarılabilmesine büyük tepki gösterdi. Bergstrom, “Bu kabul edilebilir bir durum değil. Uygun şırıngası olmayan ülkeler aynı paraya daha az doz satın almış oluyor” dedi.
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