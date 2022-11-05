Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’ten PKK açıklaması: Aramıza mesafe koyacağız /05 Kasım 2022 15:13

İsveç’ten PKK açıklaması: Aramıza mesafe koyacağız

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazlarını sürdürmesiyle ilgili tartışmalar sürerken İsveç’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine hâlâ onay vermeyen Türkiye’yi ikna çabaları sürerken İsveç'te geçen ay göreve başlayan yeni hükümetten önemli bir açıklama geldi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede iş birliği yapmadığını açıklayarak iki ülkenin NATO üyeliğini kabul etmemiş fakat Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde ikna edilmiş ve mutabakat imzalanmıştı. Buna karşın Türkiye, hâlâ iki ülkenin NATO üyeliğine nihai onayı vermedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yle arasına mesafe koyacağını açıkladı. Ülkesinin Suriye'de PYD/YPG'ye verdiği desteğe değinen Billstrom, İsveç Radyosu'na yaptığı açıklamada “Bu örgütlerle PKK arasında çok yakın bir bağ var. Burada temel amaç İsveç'in Türkiye'yle ilişkileri ve NATO üyeliği” dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un da gelecek hafta Türkiye’ye gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi bekleniyor.
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