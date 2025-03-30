İsveç-Türkiye arasında tutuklu gazeteci krizi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan İsveçli gazeteci Kaj Joakim Medin'in, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından İsveç'ten açıklama geldi.





Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Uluslararası Af Örgütü gibi İsveç Gazete Yayıncıları Birliği de Medin'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.





Öte yandan, aynı talepler İsveçli üst düzey siyasetçilerden de geldi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Medin'in tutuklanmasını “ciddi” olarak nitelendirerek, serbest bırakılması çağrısı yaptı.





Stenergard'a göre, İsveç Dışişleri Bakanlığı dava üzerinde “çok yoğun” bir şekilde çalışıyor.





NE OLMUŞTU?

İsveç vatandaşı gazeteci Kaj Joakim Medin, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerini takip etmek üzere geldiği Türkiye’de tutuklandı.





Medin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023’te İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen bir maketin belediye binası önünde asılmasıyla yapılan protesto eylemi üzerine 13 Ocak 2023'te bir soruşturma başlattı.





Bu kapsamda eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 kişi hakkında işlem yapıldı.





Bu kişiler arasında yer alan Medin’in, dün Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilince İstanbul’da gözaltına alındığı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.







