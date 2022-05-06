İsveç ve Finlandiya cephesinden 'hızlı NATO' çıkışı

NATO'nun genişleme süreci Moskova yönetimini rahatsız ederken, Rusya cephesince başlatılan Ukrayna saldırısı da NATO üyesi olmayan Rusya'ya komşu bazı ülkeler arasında yeni bir endişe meydana getirdi.





Bu ülkeler arasında yer alan İsveç ve Finlandiya cephesinde de hızlı bir NATO üyeliği sürecinin gündemde olduğu ifade edildi.







Evrensel'de yer alan ve Mahmet Algünerhan imzası taşıyan habere göre İskandinav ülkeleri başbakanları, dün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya gelerek, “güvenlik durumu” konusunda bir basın toplantısı düzenledi. İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile bir araya geldikleri basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması halinde sürecin bir an önce ele alınması gerektiği konusunda hemfikir olduklarini belirttiler. İsveç ve Finlandiya, hızlı bir NATO sürecinin kendilerini Rusya'nın tepkilerinden koruyacağını ileri sürüyor. İskandinav ülkeleri başbakanları, dün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya gelerek, “güvenlik durumu” konusunda bir basın toplantısı düzenledi. İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile bir araya geldikleri basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması halinde sürecin bir an önce ele alınması gerektiği konusunda hemfikir olduklarini belirttiler. İsveç ve Finlandiya, hızlı bir NATO sürecinin kendilerini Rusya'nın tepkilerinden koruyacağını ileri sürüyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Bu bizim en iyi güvenlik garantimizdir" diyerek, Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu yapması halinde NATO ülkelerinden hızlı karar vermelerini istiyor. Marin, üyelik başvurusuyla ilgili kararı birkaç hafta içinde vereceklerini söylüyor.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini gündemlerinin üst sıralarına yerleştirdi. Ancak İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmaya karar verdiğinde Rusya'nın nasıl tepki vereceği konusunda endişeler var. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Rusya bir başvuruya karşı yanıt verecektir. Bunun farkındayız” diyor.