Samanyolu Haber /Gündem / İsveç ve Finlandiya'dan iadelere dair bağımsız yargı vurgusu /01 Temmuz 2022 09:14

İsveç ve Finlandiya'dan iadelere dair bağımsız yargı vurgusu

İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade edilmesini istediği kişilerin Türkiye'ye gönderilmesi konusunda "bağımsız yargı" vurgusu yaptı.

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Türkiye'nin,İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkındaki blokajını kaldırmasının ardından her iki ülkeden de iade süreçlerine dair açıklama geldi.

Türkiye'ye her iki ülke tarafından güvence verilen noktalar arasında, başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması yer alıyordu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO zirvesinde DW'ye konuştu. Haavisto ülkesinin NATO üyelik süreci bağlamında İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımını bloke eden Türkiye ile varılan anlaşmaya dair sorulara yanıt verdi.

Şu anda Finlandiya'da "sınır dışı etmeye yönelik olarak açılan bir dava" olmadığını belirten Haavisto, bu tür davaların Fin yasalarına göre ilerleyeceğinin altını çizdi.

Haavisto "Türkiye ile bilgi değişimi ve bütün terörizm meselelerinde daha yakın işbirliği konusunda anlaştık. Ve tabii ki terörizmin Türkiye için ana endişe kaynağı olması nedeniyle bu konuda bizim için sorun yok."

İsveç'ten "bağımsız yargı" vurgusu

İsveç Türkiye'ye iadesinin yapılması kararının "bağımsız mahkemeler" tarafından verileceğinin altını çizdi.

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson "İsveç'te bağımsız mahkemeler İsveç yasalarını uygular. İsveç vatandaşları iade edilmez. İsveç vatandaşı olmayan vatandaşlar ise başka ülkelerin talebi üzerine sadece İsveç yasaları ve Avrupa Sözleşmesi ile uyumlu olduğu taktirde iade edilebilirler" dedi.

Johansson yaptığı açıklamada, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin "bu incelemeyi yapan ve veto hakkına sahip olan kurum olduğuna" vurgu yaparak "Bu sistem hâlâ geçerli. İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'ne uyduğumuz anlaşmada açıkça belirtilmiştir" dedi.

Erdoğan uyardı

Türkiye tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında Madrid'deki NATO zirvesinden varılan anlaşma uyarınca Türkiye'nin bazı kişilerin  iadesini isteyeceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Perşembe günü İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtırada yer alan görevlerini yerine getirmemesi halinde iki ülkenin NATO üyeliğinin parlamentodan geçmeyeceğini söyledi. Erdoğan "İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi sözü verdi" ifadelerini kullandı.
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