İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: 'Anlaşmaya uyacağız ama...'

NATO'ya üyelik süreciyle ilgili tartışmalar devam ederken İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: “İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmaya saygı duyacağız ve uygulayacağız. Anlaşmada, Türkiye'ye teslim edilecek kişilerin listesi yok. Bu konu, İsveç'in kendi mevzuatına göre uygulanacak. Saygı çerçevesinde görüşmeler yaptık. Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerini çok ciddiye aldık. Geçmişte Türkiye ile de iyi ilişkilerimiz oldu. Hızlı bir onay süreci umuyorum. Türkiye'nin güvenlik ve terör konusundaki endişelerini ele alan bir mutabakat zaptı yaptık. Umarım üç ülke Finlandiya, İsveç ve Türkiye, bunun Türk parlamentosunun da onaylamasına yol açacak iyi bir belge olduğunu görür” ifadelerini kullandı.







NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye, terör saldırılarından en çok etkilenen NATO ülkesi ve bu nedenle endişeleri haklıdır. Tüm müttefiklerin terörle mücadele etmesi gerekiyor. Finlandiya ve İsveç, bu konuda kendi mevzuatları çerçevesinde faaliyet gösteriyor” dedi.







Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise “Finlandiya, teröristler için güvenli bir liman olmayacak. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşma gereğince ülkemiz, terör faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgiyi Türkiye ile paylaşabilecek. Üzerinde mutabık kalınan her şey kamuya açık bir şekilde anlaşma üzerinde mevcut. Müzakereler sırasında yapılmış gizli ikinci bir belge yok. Anlaşmaya dayanarak ilerleyebileceğimize inanıyorum. Türkiye ile yakın ve uzun vadeli bir işbirliğimiz oldu. Türkiye'yi, AB üyeliğinde destekledik. Türkiye ile görüşmeler onay sürecinde devam edecek. Mutabakat muhtırasında Türkiye'nin kaygılarını ele aldık.”