Samanyolu Haber /Dünya / İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığı NATO tatbikatı başladı /05 Haziran 2022 13:28

İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığı NATO tatbikatı başladı

Türkiye'nin üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığı NATO 'Baltops 22' tatbikatı başladı. 17 Haziran'a kadar sürecek tatbikata 14'ü NATO üyesi 16 ülkeden 45 gemi ve 76 savaş uçağı katılıyor.

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Donanmasının 500. yılını kutlayan İsveç'in ev sahipliğini yaptığı tatbikata Finlandiya da 200 asker gönderdi. Baltops 22 tatbikatında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 NATO üyesi ülke yer alıyor.

Tatbikat için Stockholm'de bulunan ABD savaş gemisi "USS Kearsarge"ı dün ziyaret eden İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile gemiyi gezdikten sonra basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın gelecek dönemde NATO tatbikatlarına katılacağını aktaran Hultqvist, "Son günlerde olup bitenlere yeni soğuk savaş ya da yeni bir demir perde diyebiliriz. Bunu otoriter devletlerle demokratik Avrupa arasındaki çatışma olarak da ele alabiliriz. Bugün Stockholm'de toplanan gemiler üzerinden NATO ülkeleri, bölgemizin güvenliğinin önemi hakkında sinyaller veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise İsveç'in NATO üyeliğinin askeri ve stratejik açıdan önemli olduğunu belirtti.

Milley, İsveç Kara Kuvvetlerinin tam istenen seviyede bulunmasa da yüksek sınıf hava kuvvetlerine, modern teknik ekipmana, güçlü donanmaya sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yer aldığı tatbikata İsveç ve Finlandiya da katılıyor

1972 yılından beri yapılan tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İngiltere ve ABD katılıyor.

Tatbikat, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu nedeniyle daha çok dikkati çekiyor.
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