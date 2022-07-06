Samanyolu Haber /Gündem / İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilk resmi onay /06 Temmuz 2022 11:52

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilk resmi onay

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilk resmi onay Kanada'dan geldi.

SHABER3.COM

NATO'nun 30 üyesinden İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini resmen onaylayan ilk ülke Kanada oldu. Kanada parlamentosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini onayladı.

Dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında iki ülkenin ittifaka katılım protokolleri imzalanmıştı. Sözkonusu protokolün her bir NATO üyesi ülkenin parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım protokollerini onaylayan ilk ülke olduğunu belirtti. Trudeau İsveç ve Finlandiya'nın hızlı ve etkili bir şekilde NATO'ya katılacağına ve ittifakın "müşterek savunması"na katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Türkiye iki ülkenin NATO'ya katılmalarına itirazını Madrid'deki NATO Zirvesi'nde varılan üçlü mutabakatın ardından geri çekmişti. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmediği durumda NATO üyeliklerini Meclis'te onaylamayacaklarını söylemişti.
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