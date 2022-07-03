'İsveç yargısı iadesi istenenlerle ilgili kararını çoktan verdi'

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Madrid’de yapılan NATO zirvesinde, Türkiye iki ülkeye yönelik vetoyu kaldırırken, Erdoğan bu ülkelerin ‘teröristlerin’ iadesi konusunda söz verdiğini açıkladı. Ancak her iki ülke cephesinden gelen peş peşe açıklamalar, sadece Erdoğan’a muhalif oldukları için istenen gazeteci, yazar ve eğitimcilerin iadesinde son kararı yargının vereceği belirtildi. İsveç’te yayın yapan Dagens Nyheter (DN) gazetesi, Türkiye’nin İsveç’ten istediği 33 kişiden 19’u hakkında yargının iade edilmez kararını önceden verdiğini yazdı.





Detaylı bir habere imza atan DN, Türkiye’nin İsveç’ten istediği 33 kişi hakkında bu ülkeye ulaşan bir iade talebi olmadığını yazdı.





Başbakanlık, dışişleri ve adalet bakanlığı kaynaklarına ulaşan DN, herhangi bir iade listesinin ulaşmadığını teyit etti. Haberde geçen ilginç bir bilgi ise, iadesi istenilen isimler arasında yer alan 19 kişi hakkında yargının önceden ret kararı verdiği oldu.





İsveç Yüksek Mahkemesi Başkanı Anders Eka, ‘Oturup daha önce karara bağlanmış davaları tekrar göremeyiz.’ diyerek verilen ret kararının değişmez olduğunu ifade etti.





Anders Eka, iade konusunda net kriterler olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme Başkanı Anders Eka, mahkemede görev yaptığı sürece İsveç vatandaşı birinin iade davasına şahit olmadığını söyledi.





İsveç Suçluların İadesi Yasası, 1957’de Avrupa Konseyi’nin Suçluların İadesi Sözleşmesi ile bağlantılı olarak eklenmiştir. Yasa oldukça açıktır; iade, askeri veya siyasi suçlar için sağlanmaz, ancak çifte suçluluk gerektirir, yani cezai suçlama her iki ülkede de bulunur.





DN gazetesi, 2000 yılından bu yana Yüksek Mahkeme’nin önüne Türkiye’den 30 iade dosyası geldiğini yazdı. Sadece dört davada mahkeme, iadenin önünde hiçbir engel olmadığı sonucuna vardı. Bir kişi hırsızlıktan, iki kişi uyuşturucu kaçakçılığından ve biri de hırsızlığa tahrik ve hukuka aykırı olarak hürriyetinden yoksun bırakmadan hüküm giydi.