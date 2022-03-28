Samanyolu Haber /Dünya / İsveç yönetiminden dikkat çeken Türkiye uyarısı /28 Mart 2022 21:50

İsveç yönetiminden dikkat çeken Türkiye uyarısı

İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin güney sınırındaki şehirlerle ilgili yeni bir uyarı açıklaması yapıldığı beliritldi.

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İsveç Dışişieri bakanlığı cephesinden Türkiye'nin güney sınırındaki şehirlerle ilgili dikkat çekici bir açıklama geldiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habre göre İsveç Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara’daki Büyükelçiliği’nin resmi sitesinden Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına Irak ve Suriye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşılmamasının tavsiye edildiği bir açıklamada bulundu.

Açıklamada sınır kentlerinden yalnızca ''Hatay, Kilis, Şırnak, Hakkari'' belirtilmesi dikkat çekti.

İşte o açıklama:

''Güvenlik durumundaki değişiklikler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı 28 Mart 2022'de Türkiye'ye yönelik tavsiyenin değiştirilmesine karar verdi. Aşağıdaki tavsiye geçerlidir:

Güvenlik durumu nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırına, sırasıyla Suriye ve Irak sınırlarından 10 kilometre mesafeye kadar olan yakın bölgesine tüm seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etmektedir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, sınır illerinin Hatay, Kilis, Şırnak ve Hakkari'nin tamamına gereksiz yere seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz. Tavsiye bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir.''
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