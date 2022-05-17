İsveç yönetiminden yeni Türkiye mesajı

Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyelikleri konusu tartışılmaya devam ederken, konuyla ilgili isveç cephesinden yeni bir açıklama geldiği belirtildi.





İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un mevcut soru işaretlerini tartışmak ve çözmek Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını söylediği belirtildi.



Evrensel'de yer alan habere göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmayı istediklerini belirterek ülkesinin terörün her türlüsüne karşı mücadelede yer aldığını söyledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmayı istediklerini belirterek ülkesinin terörün her türlüsüne karşı mücadelede yer aldığını söyledi.

Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız" dedi.