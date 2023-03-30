Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'le Rusya arasındaki NATO gerilimi yükseliyor /30 Mart 2023 08:03

İsveç'le Rusya arasındaki NATO gerilimi yükseliyor

Moskova ile Stockholm arasındaki NATO üyeliği gerilimi, İsveç'i tehdit eden Rus Büyükelçi'nin açıklamalarının ardından tırmandı.

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İsveç'in NATO'ya katılması hâlinde Rusya'nın olası misillemeleri bakımından "meşru bir hedef" olacağını söyleyen Rus Büyükelçi, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Viktor Tatarintsev'den bu açıklamayla ilgili izahat isteneceğini duyurdu. TT haber ajansına konuşan Billström, "İsveç'in güvenlik politikası sadece İsveç hükümeti tarafından belirlenir, başkalarınca değil" dedi.

Tatarintsev, dün yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'ya katılmakla "daha güvenli bir ülke" olmaktan ziyade, "uçuruma doğru bir adım atacağını" söylemişti. Rus Büyükelçi, NATO'nun yeni üyelerinin karşılaşabileceği misillemeler arasında "askeri" adımlar da olduğunu belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor.

İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri meclis onayı verdi.

Finlandiya'nın üyeliği hafta başında Macaristan parlamentosundan geçti. Ancak İsveç'in üyeliğinin Macar parlamentosunda ne zaman oylanacağına dair belirsizlik sürüyor. Macaristan hükümeti, İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin de yakın zamanda TBMM'de onay vermesi bekleniyor. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek içinse Stockholm'den terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somutlar adım beklediğini belirtiyor.
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