Samanyolu Haber /Dünya / İsveçli bakanların uçağı arızalandı, Türkiye'deki toplantı iptal oldu /18 Eylül 2024 16:42

İsveçli bakanların uçağı arızalandı, Türkiye'deki toplantı iptal oldu

Türkiye'ye doğru yola çıkan İsveçli bakanların uçağı havada arızalandı. Ankara'da yapılacak olan Güvenlik Mekanizması Toplantısı iptal oldu.

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İsveç Dışişleri ve Adalet Bakanlarını taşıyan uçağın arızalanması sonucu, Dışişleri Bakanlığı'nın, Ankara'da yapılacağını duyurduğu Türkiye ile İsveç arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı iptal edildi.

İsveç merkezli OMNI gazetesinde yer alan habere göre, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in uçağı Ankara’ya gelirken havada arızalandı. Adalet Bakanı'nın basın sözcüsü Caroline Opsahl, geri dönüş kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını duyurdu.

Türkiye’nin Dışişlerinden yapılan açıklamada, İsveçli bakanlarla yapılacak olan toplantı şu ifadelerle duyurulmuştu:

"NATO Vilnius Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısı, 18 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı, Sayın Bakanımız ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile İsveç Dışişleri Bakanı Sayın Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Sayın Gunnar Strömmer’in katılımlarıyla düzenlenecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı çerçevesinde, başta terörle mücadele konuları olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülmektedir."
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