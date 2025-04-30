İsveçli gazeteci Joakim Medin 'Erdoğan'a hakaret' gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası düzenlenen protesto gösterilerini izlemek üzere gelen ancak tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin'in yargılanmasına bugün Ankara'da başlanacak. Hakkında biri İstanbul'da biri de Ankara'da olmak üzere iki ayrı iddianame hazırlanan Medin'e Ankara'daki yargılamasında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yöneltiliyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Medin, İstanbul'da yürütülen soruşturmada ise "terör örgütü üyesi" olmakla suçlanıyor. Medin'in İstanbul'daki yargılamasının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.





İsveç gazetesi Dagens ETC muhabiri olan Medin, İstanbul'da 27 Mart 2025'te gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.





İletişim Başkanlığı, Medin'in 11 Ocak 2023'te İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi ile düzenlenen eyleme katılması sebebiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandığını duyurmuştu. Ankara, Medin'in ve çalıştığı Dagens ETC gazetesinin PKK ile yakın bağlantısının olduğunu iddia ediyor.





Joakim Medin hakkındaki iddianamelerde yer alan suçlamalara haber amaçlı yaptığı sosyal medya paylaşımları, röportajları ve seyahatleri de dayanak olarak gösteriliyor.







