Samanyolu Haber /Gündem / İsveçli gazeteciye Erdoğan'a 'hakaretten' hapis cezası /01 Mayıs 2025 09:30

İsveçli gazeteciye Erdoğan'a 'hakaretten' hapis cezası

Marmara Cezaevi'ndeki İsveçli gazeteci Joakim Medin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Tahliyesine karar verilen Medin, "terör" suçundan da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

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İsveç gazetesi Dagens ETC adına Türkiye'deki 19 Mart protestolarını takip etmek için geldiği İstanbul'da tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

27 Mart'ta İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra 28 Mart'ta tutuklanarak Marmara Cezaevi'nde götürülen Medin, yargılandığı davanın ilk duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

DW Türkçe'nin haberine göre Ankara 79'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı, Avrupa Parlamentosu'ndan Jonas Sjöstedt, İsveç Parlamentosu'ndan Ulrika Westerlund, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü adına Martin Roux, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da takip etti.

İletişim Başkanlığı, Medin'in 11 Ocak 2023'te İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi ile düzenlenen eyleme katılması sebebiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandığını duyurmuştu. Ankara, Medin'in ve çalıştığı Dagens ETC gazetesinin PKK ile yakın bağlantısının olduğunu iddia ediyor. Medin hakkındaki iddianamelerde yer alan suçlamalara haber amaçlı yaptığı sosyal medya paylaşımları, röportajları ve seyahatleri de kanıt olarak gösteriliyor.

Duruşmada savcı, Medin'in "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Medin: Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim
Çevirmen aracılığıyla konuşan Medin, esasa ilişkin savunmasında, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Yalnızca makale yazdım. Fotoğraf seçimi ise editörler tarafından yapıldı. Bu nedenle beraatimi istiyorum" dedi.

Medin'in aukatı Veysel Ok da, "Gazeteciler bu sabah Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Joakim'i sorduğunda, Bakan 'Gazetecilik sınırları içinde kaldıysa ceza almaz, kararı bağımsız yargı verir' demişti. Joakim gazetecilik sınırlarında kalmıştır. İsveçli bir gazeteciyi Türkiye'de tutuklu tutmanın, hamile eşinin yanına dönmesini engellemenin hiçbir anlamı yoktur" ifadesini kullandı.

Hakim, Medin'in 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Ancak Medin bir başka dava kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak.


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