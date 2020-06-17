Samanyolu Haber /Ekonomi / İsveçli Telia, Turkcell'i devlete satma derdinde: Varlık Fonu'yla görüşüyorlar /17 Haziran 2020 10:05

İsveçli Telia, Turkcell'i devlete satma derdinde: Varlık Fonu'yla görüşüyorlar

Turkcell'in yüzde 24'üne sahip olan İsveçli Telia sahip olduğu hisseleri satmak için Varlık Fonu ile görüşüyor.

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Dolaylı şekilde Turkcell hisselerinin yüzde 24’ünü kontrol eden İsveçli Telia şirketi hisselerini Varlık Fonu’na satmak için görüşüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgilere göre devir işlemi yakında duyurulabilir.

Bloomberg’de yer alan habere göre, tarafların görüşmeleri halen devam ederken bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayabileceği de ihtimaller arasında.

Turkcell’in kurucusu Çukurova hisselerin yüzde 13’üne sahip. Çukurova, Varlık Fonu bünyesindeki Ziraat Bankası’ndan 1,6 milyar dolar kredi kullanmıştı.

Telia sözcüsü yaptığı açıklamada, “Türkiye pazarından çıkmak istediğimiz sır değil” açıklamasında bulundu. Turkcell ve Çukurova Grubu konu hakkında yorum yapmadı.

Telia, Turkcell’in en büyük hissedarı konumunda.
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