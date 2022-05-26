İsveçli gazeteci ve yazarlar ile basın ve yayıncılık örgütleri, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için İsveç'e sığınan bazı Türkiyelilerin iadesini istemesi üzerine ortak bir açıklama yayınlayarak "Hiçbir yayıncıyı Erdoğan'a teslim etmeyin" çağrısında bulundu.





İsveç'in Aftonbladet gazetesinin paylaştığı ortak açıklamada, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermek için bir dizi talepte bulunduğu ve bu taleplerden birinin de İsveç'e sığınan Türkiyeli gazeteci, yazar ve yayıncıların iadesi olduğu hatırlatıldı.





Bu taleplerin "sadece basın ve ifade özgürlüğü için çalışanlar arasında değil, tüm İsveç'te haklı bir endişe ve rahatsızlık yarattığını" ifade eden açıklama, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasiyi yok ettiği ve hukukun üstünlüğünün artık geçmişte kaldığı bir sır değil" dedi.





"Erdoğan'ın tüm yasama, yürütme ve yargı gücünü kendi elinde topladığını, gazetecileri ve muhalifleri susturduğunu" ifade eden açıklama, söz konusu "listenin uzayıp gittiğini" belirtti: "Siyasetçiler, yazarlar, şarkıcılar, YouTuberlar..."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hak ihlali ve hemen tahliye kararı verdiği iş insanı Osman Kavala'nın da Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan İsveçli gazeteci ve yazarlar, gazeteciler Can Dündar ve Erk Acarer'e Berlin'de ve Ahmet Dönmez'e Stockholm'de gerçekleştirilen saldırılara da dikkati çekti.





Ortak açıklama bu bağlamda şu çağrıda bulundu:





"İsveç, hiçbir suretle ülkesinin sınırlarının ötesindeki muhalifleri susturmaya çalışan bir rejime yayıncıları teslim edemez.





"Erdoğan'ın İsveç'e sığınan kişilerin iadesine ilişkin teklifini kendi ifade özgürlüğü tanımını İsveç'e ihraç etme teşebbüsü olarak görüyoruz.





"İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktığı bu dönemde Erdoğan'ın tuzağına düşmeyelim. Hiçbir suretle ifade özgürlüğünü tartışmamalıyız.





"Basın ve ifade özgürlüğü için ayağa kalkın! Kürt dili için ayağa kalkın! Türkiye'deki baskıdan kaçan yayıncıları teslim etmeyin."





İmzacılar

Robert Aschberg, Yayıncılar Kulübü Başkanı

Kurdo Baksi, Yazar

Jesper Bengtsson, İsveç PEN Başkanı

Anders Q Björkman, Svenska Dagbladet Kültür Servisi Baş Editör Yardımcısı

Helena Giertta, Journalisten Genel Yayın Yönetmeni

Göran Greider, Yazar ve Dala-Demokraten Genel Yayın Yönetmeni

Erik Halkjaer, RSF İsveç Temsilcisi

Alex Haridi, İsveç Oyun Yazarları Derneği Başkanı

Ulrika Hyllert, İsveç Gazeteciler Derneği Başkanı

Lisa Irenius, Svenska Dagbladet Kültür Servisi Direktörü

Lisa Nilsson, Müzisyen, sanatçı

Özz Nûjen, Oyuncu

Karin Olsson, Expressen Kültür Servisi Direktörü ve Yardımcı Yayın Yönetmeni

Karin Pettersson, Aftonbladet Kültür Direktörü

Agneta Pleijel, Yazar

Grethe Rottböll, İsveç Yazarlar Derneği Başkanı

Björn Wiman, Dagens Nyheter Kültür Direktörü