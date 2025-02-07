İsveçliler, okul katliamı kurbanlarını andı

İsveç'in Örebro kentinde Salı günü meydana gelen okul saldırısının ardından Perşembe günü bir araya gelen insanlar, olayda hayatını kaybeden kurbanların anısına çiçek bırakıp mum yaktı.



Polis, 11 kişiyi öldüren saldırganın ateş açtığı okulda eğitim görmüş olabileceğini açıkladı.



Yetkililer, İsveç medyasının 35 yaşındaki Rickard Andersson olarak tanımladığı şüphelinin ismini resmi olarak vermedi.



Andersson'un büyük miktarda kullanılmamış mühimmatın yanı sıra üç silah ve dört av tüfeği ruhsatının yanında ölü bulunduğunu doğruladılar.



Failin nasıl öldüğü net olarak bilinmemekle birlikte olay yerine 130 memurun sevk edilmesinin ardından etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Soruşturmacılar, perşembe gününe gelindiğinde katliamın arkasında yatan kesin bir neden bulamamıştı.



Yetkililer, saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığını ve failin terör saldırısı olarak değerlendirilmeyen olayda tek başına hareket ettiğine inandıklarını da sözlerine ekledi.



Saldırının yaşandığı Campus Risbergska okulu, web sitesinde yer alan bilgilere göre genelde geç ergenlik dönemindeki öğrencilere hizmet veriyor.



Ayrıca göçmenlere İsveççe dersleri, mesleki eğitim ve zihinsel engelliler için farklı programlar da bulunuyor.



Stockholm'deki Suriye Büyükelçiliği ölenler arasında kendi vatandaşlarının da bulunduğunu belirterek kurbanlara "içten taziyelerini" sundu.



İsveç'in en büyük yedinci kenti olan 160.000 nüfuslu Örebro'da perşembe günü yanıt bekleyen sorular vardı.



Örebro Belediye Başkanı John Johansson, "İki gündür şok ve keder içindeyiz," dedi. "Hala 'Neden?' diye soruyoruz, hala ne olduğunu merak ediyoruz."